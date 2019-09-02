Пять районов Ростова останутся без горячей воды



Горячую воду отключат сразу в пяти районах Ростова-на-Дону. Как сообщили в «Ростовских тепловых сетях», снабжение прекратят с 9 по 11 сентября. В эти три дня специалисты будут проводить испытания труб в рамках подготовки к отопительному сезону.



Без горячей воды останутся центральные улицы города: Набережная, Сиверса, Локомотивная, Маркова, Текучёва, Мечникова, Шолохова, Театральный проспект, 21-я и 22-я Линии, Тамбовская, Курская, Воронежская, Павленко и Футбольная.



В районе проспекта Ленина воду отключат на улицах Нансена, Стадионной, Шеболдаева, в переулке Ахтарском, улицах Профинтерна, Ярослава Галана, Погодина, Ларина, Нариманова, в переулке Актюинском, улицах Новаторов и Врубной, а также на проспекте Нагибина.



На Западном снабжение прекратится на проспекте Малиновского, улицах Доватора, Мадояна, Литвинова, 2-й Володарской, Заводской, проспекте Стачки и улицы Каширкой. В Левенцковке воды не будет в переулке Машиностроительном, на улицах Степана Разина, 3-й Кольцевой, Пескова и Профсоюзной.



В северном жилом массиве стоит запастись водой жителям улиц Пацаева, Капустина, бульвара Комарова, улиц Стартовой, Планетной, Венеры, Орбитальной, Каракумской, Волкова, а также проспектов Космонавтов и Королёва.



В районе рынка «Темерник» отключения ожидаются на улицах Миронова, Лелюшенко и Думенко.