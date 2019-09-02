Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пять районов Ростова останутся без горячей воды

Пять районов Ростова останутся без горячей воды
Горячую воду отключат сразу в пяти районах Ростова-на-Дону. Как сообщили в «Ростовских тепловых сетях», снабжение прекратят с 9 по 11 сентября. В эти три дня специалисты будут проводить испытания труб в рамках подготовки к отопительному сезону.

Без горячей воды останутся центральные улицы города: Набережная, Сиверса, Локомотивная, Маркова, Текучёва, Мечникова, Шолохова, Театральный проспект, 21-я и 22-я Линии, Тамбовская, Курская, Воронежская, Павленко и Футбольная.

В районе проспекта Ленина воду отключат на улицах Нансена, Стадионной, Шеболдаева, в переулке Ахтарском, улицах Профинтерна, Ярослава Галана, Погодина, Ларина, Нариманова, в переулке Актюинском, улицах Новаторов и Врубной, а также на проспекте Нагибина.

На Западном снабжение прекратится на проспекте Малиновского, улицах Доватора, Мадояна, Литвинова, 2-й Володарской, Заводской, проспекте Стачки и улицы Каширкой. В Левенцковке воды не будет в переулке Машиностроительном, на улицах Степана Разина, 3-й Кольцевой, Пескова и Профсоюзной.

В северном жилом массиве стоит запастись водой жителям улиц Пацаева, Капустина, бульвара Комарова, улиц Стартовой, Планетной, Венеры, Орбитальной, Каракумской, Волкова, а также проспектов Космонавтов и Королёва.

В районе рынка «Темерник» отключения ожидаются на улицах Миронова, Лелюшенко и Думенко.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.