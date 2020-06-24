Со следующей недели в Ростовской области начнут работу детские лагеря
Летом 2020 года в донском регионе родители всё-таки смогут отправить своих детей в лагеря. Они возобновят свою работу с понедельника, 29 июня. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Помимо этого, для маленьких посетителей двери откроют санатории. При этом дети не смогут уехать дальше своего региона: ранее сообщалось, что в случае, если лагеря возобновят работу, школьников будут отправлять только в организации, размещённые на территории Ростовской области.
В течение июня сотрудники уже готовились к приёму гостей, надеясь, что они смогут возобновить работу. Все помещения должны быть обработаны, по несколько раз в день должна проводиться уборка, работникам необходимо носить индивидуальные средства защиты.
Также с 29 июня в донском регионе откроют заведения общественного питания и зоопарки.