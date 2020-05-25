Дети из Ростовской области не смогут уехать в летние лагеря за пределами региона

Сало известно, как в Ростовской области организуют детский летний оздоровительный отдых в случае улучшения эпидобстановки. Информацию сообщила министр труда и социального развития региона Елена Елисеева.Федеральным Роспотребнадзором принято решение пока не отправлять детей в летние лагеря. Если раньше оздоровительная компания начиналась 1 июня, то в 2020 году она стартует не ранее 1 июля. Регионы могут корректировать сроки в зависимости эпидемиологической обстановки на своей территории. Если дети всё-таки поедут отдыхать, то их досуг будут проводить с соблюдением всех санитарных норм. Помимо этого, для того, чтобы избежать распространения инфекции, ребят не будут отправлять в другие регионы.В Ростовской области уже подготовлены 30 загородных и 866 пришкольных лагерей.