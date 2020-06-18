На Дону возобновят работу фитнес-клубы
Фото: kubnews.ru
В Ростовской области со следующей недели снимается ряд ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. Об этом 20 июня сообщил глава региона Василий Голубев.
По словам губернатора, текущая ситуация позволяет принять очередные решения по смягчению ограничений.
- Смогут начать работу физкультурно-спортивные организации на открытых объектах. На закрытых спортивных объектах работа может быть возобновлена при условии, что услуги будут оказываться, исходя из площади зала – четыре квадратных метра на одного человека, - рассказал Василий Голубев.
Вернуться к работе фитнес-центры смогут уже 22 июня. С этого же дня возобновят работу продовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров, библиотеки, учреждения дополнительного образования и некоторые другие организации. Гостиницы частично смогут начать принимать гостей.
При этом в регионе сохраняется «масочный» режим. Жителей Дона обязали носить средства индивидуальной защиты в магазинах, на работе и улице.