Мертвую рыбу в сетях нашли на берегу Таганрогского залива



Мертвую рыбу нашли на берегу Таганрогского залива. Местные жители сфотографировали ее на Пушкинской набережной 14 марта.



По словам таганрожцев, это улов местных браконьеров. По какой-то причине они оставили его в сетях прямо на берегу залива, забыв забрать. Оставшись без воды, рыба погибла и стала источать неприятный запах.



Мертвая рыба до сих пор находится у берегов залива, портя настроение местным жителям и туристам.



К слову, это далеко не первый случай, когда рыба оказывается на берегу в таком большом количестве. Однажды на место ЧП вызвали ветеринаров, чтобы взять пробы для лаборатории, но когда они прибыли, рыбы уже не было.