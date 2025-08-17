Новости
Турист из Москвы залез в трубу на берегу Таганрогского залива и застрял

Турист из Москвы застрял в трубе на берегу Таганрогского залива. Об этом сообщили в ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».

Инцидент произошел в ночь на 17 августа. Мужчина праздновал день рождения со своим другом в Таганроге. Он увидел на берегу водоема трубу и решил в нее залезть. Однако выбраться наружу так же легко не вышло. Другу пришлось вызывать спасателей.

На месте специалисты искали туриста с двух сторон.

К счастью, парень услышал зов людей и откликнулся. Его оперативно доставили на сушу и передали бригаде скорой помощи.
Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»
