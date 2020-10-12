Синоптики назвали причину аномально теплой погоды в октябре в Ростовской области

Синоптики Ростовской области объяснили аномально высокую температуру воздуха для середины октября. Причину затянувшегося в регионе бабьего лета Rostov.ru раскрыла заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.По словам специалиста, теплый антициклон из Казахстана стал настоящим подарком для жителей донского региона. Он не дал прийти холодному циклону, поэтому почти весь октябрь в Ростовской области держится на уровне +22...+26 градусов. Холодные атмосферные фронты, хоть и проходили по территории Северо-Кавказского округа, однако антициклон не дал им принести в регион холода.До конца рабочей недели он не собирается сдавать своих позиций. Сохранится сухая, хоть и местами ветреная погода. Однако, вероятнее всего, это будет последняя неделя с летней температурой воздуха.- Начиная с 18-19 октября, в Ростовскую область придет похолодание, - прогнозирует Виктория Григорьевна. - Ночная температура будет +8...+14 градусов, в северных районах похолодает до -2...+5 градусов. Днем воздух прогреется до +12...+18 градусов. На севере ожидается до +15 градусов.В конце месяца ветер сменит свое направление с юго-восточного на юго-западный и западный. Это значит, что регион ожидают холодные потоки воздуха с усилением до 6-11 метров в секунду.Что касается осадков, их в октябре будет немного. Среднемесячное количество осадков - ниже нормы. Дожди будут кратковременными и только в отдельные дни.