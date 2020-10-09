В Ростовской области ожидается аномально теплая середина октября

В Ростовской области середина октября будет аномально теплой. Об этом заявил научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд.По наблюдениям научрука, аномально теплая середина осени будет по всей России. Особенно высокие температуры будут наблюдаться с 11 по 21 октября на всей территории страны.На юге европейской части России циркуляция воздушных масс не меняется, поэтому там продолжает держаться высокая температура. Это касается не только Северо-Кавказского округа, но и Воронежской и Липецкой областей. В этих регионах в середине октября температура будет выше +20 градусов.- Начиная с Ростовской области, Краснодарского края, всю неделю будет +25...+27 градусов днем. Такая высокая температура характерна и для Крыма, - отметил «РИА Новости» Вильфанд.Напомним, в Ростовской области продолжается бабье лето. Температура воздуха еще как минимум неделю будет держаться в пределах +22...+26 градусов. Осадков и ухудшения погоды в ближайшие дни не ожидается.