В Ростовской области ожидается аномально теплая середина октября
В Ростовской области середина октября будет аномально теплой. Об этом заявил научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд.
По наблюдениям научрука, аномально теплая середина осени будет по всей России. Особенно высокие температуры будут наблюдаться с 11 по 21 октября на всей территории страны.
На юге европейской части России циркуляция воздушных масс не меняется, поэтому там продолжает держаться высокая температура. Это касается не только Северо-Кавказского округа, но и Воронежской и Липецкой областей. В этих регионах в середине октября температура будет выше +20 градусов.
- Начиная с Ростовской области, Краснодарского края, всю неделю будет +25...+27 градусов днем. Такая высокая температура характерна и для Крыма, - отметил «РИА Новости» Вильфанд.
Напомним, в Ростовской области продолжается бабье лето. Температура воздуха еще как минимум неделю будет держаться в пределах +22...+26 градусов. Осадков и ухудшения погоды в ближайшие дни не ожидается.