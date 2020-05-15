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Донские синоптики рассказали, когда закончатся дожди и придёт потепление

Донские синоптики рассказали, когда закончатся дожди и придёт потепление
В Ростовской области дожди задержатся ещё на неделю. О погоде рассказали донские синоптики.

«Сырыми» будут ещё как минимум ближайшие несколько дней. Очередной атмосферный фронт придёт на Дон 20 мая. В регион он принесёт кратковременные дожди.
- Пока говорить о сухой и солнечной погоде не приходится, - прокомментировала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко. – При этом сильного понижения температуры не прогнозируется.

Ночью в Ростовской области столбики термометров будут опускаться до +10…+15 градусов, в северных районах – до +5 градусов. Днём воздух будет прогреваться до +16…+21 градуса. На юго-востоке региона – до +25 градусов.

По предварительному прогнозу, весь конец мая будет дождливым. Сухая и жаркая погода установится только в начале лета. Однако июнь тоже преподнесёт сюрпризы в виде ливней с грозами.

В Ростове до конца недели также прогнозируется пасмурная и дождливая погода. В донской столице в ближайшие дни +17…+19 градусов.

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