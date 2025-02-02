Шесть ростовских детей отравились в гостинице Москвы

Фото: Rostov.ru

Шестеро детей из Ростова-на-Дону отравились в гостинице Москвы. Информацию сообщили в столичном СК.Случай произошел 1 февраля. Шестеро детей из Ростова уехали в столицу на соревнования. В какой-то момент после очередного приема пищи им стало плохо. Всех ребят госпитализировали в медучреждения.Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».Роспотребнадзор взял пробы сырья и пищевой продукции в гостинице. Также отобраны биоматериалы заболевших и тех, кто с ними контактировал.