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Шесть ростовских детей отравились в гостинице Москвы

Шесть ростовских детей отравились в гостинице Москвы
Шестеро детей из Ростова-на-Дону отравились в гостинице Москвы. Информацию сообщили в столичном СК.

Случай произошел 1 февраля. Шестеро детей из Ростова уехали в столицу на соревнования. В какой-то момент после очередного приема пищи им стало плохо. Всех ребят госпитализировали в медучреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Роспотребнадзор взял пробы сырья и пищевой продукции в гостинице. Также отобраны биоматериалы заболевших и тех, кто с ними контактировал.
Фото: Rostov.ru
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