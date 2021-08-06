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В Волгодонске десятки детей отравились на тренировочных сборах

В Волгодонске десятки детей отравились на тренировочных сборах
В Волгодонске отравился 31 ребенок, приехавший на тренировочные сборы. ЧП случилось в центре загородного отдыха «Донская волна» 9 августа.

В начале августа 119 юных спортсменов и восемь тренеров приехали на базу отдыха, чтобы подготовиться к соревнованиям по фехтованию. По версии следствия, 9 августа после приема пищи дети стали плохо себя чувствовать: у ребят были тошнота, высокая температура и диарея. Школьникам в возрасте от 10 до 14 лет тут же оказали первую медпомощь. Шестерых из них в состоянии средней тяжести госпитализировали в инфекционное отделение детской горбольницы. Еду и смывы в пищеблоке взяли на экспертизу, а пищеблок закрыли.

Спортсменов кормили три раза в день по системе шведского стола. Однако какая именно еда вызвала отравление, неизвестно. Качество блюд в скором времени проверят, и ответственные лица будут наказаны.

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», возбуждено на основании проверки надзорного органа.

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