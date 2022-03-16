В Ростове 17 детей отравились в школе-интернате

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В Ростове 17 воспитанников школы-интерната отравились после обеда. ЧП случилось 16 марта в санаторном учебном учреждении на улице 14-я Линия, 64.По версии следствия, ученики школы №28 почувствовали себя плохо после приема пищи. У ребят были тошнота, диарея и высокая температура. Школьникам в возрасте от 7 до 15 лет тут же оказали первую медпомощь.- В настоящее время несовершеннолетние госпитализированы, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.Какая именно еда вызвала отравление, пока неизвестно. Качество блюд в скором времени проверят с помощью экспертиз.Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», возбуждено на основании проверки надзорного органа.