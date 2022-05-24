Фото: правительство Ростовской области.

Государственный академический Северный русский народный хор приехал с гастролями в Ростовскую область. Первое выступление состоялось 25 мая в театре драмы имени Максима Горького в донской столице.Гастроли проходят в поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. На благотворительном концерте собрались вынужденные переселенцы ЛДНР и студенты донских вузов культуры.Из-за большого количества желающих увидеть выступление коллектива артисты Северного хора практически без перерыва дали сразу два концерта подряд.— Для нас большая честь принимать на гостеприимной донской земле прославленный творческий коллектив – жемчужину Русского Севера. Уверен, что гастроли коллектива из Архангельска станут объединяющей силой жителей севера и юга России с народом Донецкой и Луганской Народных Республик, — отметил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.Северный русский народный хор не просто исполнил старинные и современные песни, но и порадовал зрителей танцами и драматургией. Коллектив устроил театральное представление в самобытных народных костюмах. Особенное место среди репертуара хора занимают скоморошины — плясовые и шуточные композиции, наследие бродячих музыкантов-скоморохов.Отличительная черта северного пения — сочетание стремительной частоговорки с распевностью и характерными «оканьем» и «цоканьем». Манера исполнения танцев сочетает строгость, целомудренную сдержанность стиля и свойственные северянам задор и чувство юмора.Коллектив состоит из трех групп: хоровой, танцевальной и оркестра русских народных инструментов. Хор, состоящий только из женских голосов, имеет особое очарование и неповторимый тембр, который во многом зависит от своеобразного северного говора.В 2021 году Северный русский народный хор отметил свое 95-летие. За время своего существования коллектив побывал с гастролями в Польше, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Китае, Индии, Афганистане, Японии, Тунисе, США, Сербии и многих других странах.После концерта Игорь Гуськов встретился с зампредседателя правительства Архангельской области Михаилом Ипатовым. Они обсудили вопросы взаимодействия регионов в области культуры и искусства.Михаил Ипатов поблагодарил правительство Ростовской области, лично губернатора Василия Голубева за организацию гастролей Северного хора и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве и продолжении дружеских связей.Сегодня, 26 мая, в Волгодонске на одной сцене выступят два коллектива: Государственный академический Северный русский народный хор и Государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова, которые продемонстрируют зрителю всю красоту донской и северной культур.