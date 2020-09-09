Жители Луганской и Донецкой народных республик не хотят присоединяться к Ростовской области

Жители ДНР и ЛНР заявили, что не собираются прислуживать на задворках донского региона. Такую реакцию у людей республик вызвали высказывания депутата Госдумы Виктора Водолацкого об интеграции жителей ЛНР и ДНР в донской регион.Как сообщает donpress.com, жители республик подняли бурное обсуждение темы интеграции с Россией в соцсетях. Жители республик считают все высказывания о воссоединении ЛДНР с Ростовской областью чушью. Более того, прислуживать России они посчитали унизительным.При этом жители ДНР и ЛНР отмечают, что РФ не собирается присоединять эти регионы к себе — об этом может свидетельствовать укрепление ее границы.Напомним, Виктор Водолацкий заявил, что воссоединение ЛДНР с Ростовской областью исторически предрешено, ведь еще в советские времена это было одно государство с единой структурой и экономикой.