Сделаем город лучше: сотни ростовчан приняли участие в общегородском субботнике

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В донской столице продолжается «Месячник чистоты», который продлится до середины апреля. 29 марта во всех районах Ростова прошел второй общегородской субботник. Тысячи ростовчан, вооружившись перчатками и ведрами, вышли делать свой любимый город лучше. На ключевых локациях организовали праздничные мероприятия с угощениями.Одним из мест стала территория на Зоологической. Ростовчане убирали мусор, сухие ветки, приводили в порядок детские площадки.— Мы с сыном очень часто гуляем на этой площадке. Хотим, чтобы наш город стал лучше и чище. А чтобы это сделать, прежде всего, нужно начинать с себя. Мы не поленились и в этот субботний день всей семьей пришли навести порядок. Мы не только навели порядок, но и зарядились отличным настроением! — поделились ростовчане.Глава города Александр Скрябин тоже принял участие в общегородском субботнике. Он присоединился к горожанам на территории Кумженского мемориала. Здесь посеяли газон, провели патрульную уборку территории городских лесов и прибрежной зоны реки Мертвый Донец, выполнили работы по выкашиванию камышовых зарослей, распиловке валежника.— Рад, что, несмотря на пасмурную погоду, многие жители пришли поддержать эту важную инициативу по уборке нашего города. Кумженский мемориал — это не просто памятное место, это символ нашей истории и культуры, важный объект для всех ростовчан и будущих поколений. И важно, что каждый из нас стремится внести свой вклад в благоустройство родного города, — подчеркнул Александр Скрябин.В этот день в субботнике приняли участие свыше 1,5 тысячи жителей, 360 организаций и предприятий, УК и ТСЖ, было задействовано порядка 120 единиц коммунальной техники.Уже вывезено свыше 800 тонн отходов, выполнены очистка земель от мусора на площади 3600 тыс. кв. м, смыв объявлений на 300 фасадах зданий, мойка и окраска порядка 100 малых архитектурных форм и детских игровых комплексов, произведены снос и обрезка более 120 деревьев и многое другое.Глава города поблагодарил ростовчан за участие в субботнике. Очередной субботник запланирован на 5 апреля.