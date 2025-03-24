Ростовчане – о субботнике: С большим удовольствием всей семьей привели в порядок родной город

Фото: Ростов.Ру

Масштабный городской субботник прошел в донской столице в прошедшую субботу, 22 марта. Участие в мероприятии приняли сотни ростовских семей, а также организации, компании и, конечно, коммунальные службы. Было задействовано свыше 100 единиц специальной коммунальной техники.Субботник проходил в рамках месячника чистоты. Задача акции - в преддверии Пасхи, а также майских праздников привести город в порядок.Конечно, основную работу выполняют коммунальные службы. Они занимались уборкой наносного грунта, мойкой дорог и тротуаров, а также ремонтом и очисткой детских игровых комплексов и контейнерных площадок. Кроме того, они очищали фасады зданий и остановочные комплексы от загрязнений. Кроме того, от грязи очистили фасады зданий, бетонные столбы ЛЭП, городские скверы и зеленые зоны.Ростовчане с удовольствием откликнулись на предложение главы города Александра Скрябина принять участие в масштабном субботнике. Помимо коммунальщиков, на субботник выбрались активисты молодежных движений, волонтеры, сотрудники муниципальных учреждений культуры. Убирать территории ростовчане приходили целыми семьями.- Мы живем в доме на улице Космонавтов. Очень часто ходим в наш местный сквер. Узнав из телеграм-канала Александра Скрябина о субботнике, решили с мужем примкнуть к этому движению. Наша 15-летняя дочка тоже изъявила желание помочь нашему любимому городу стать лучше, - поделились жители Северного микрорайона.Несмотря на то, что уборка проходила в разных районах, в этот день все ростовчане были сплочены общим делом - заботой о родном городе. Совместными усилиями в ходе первого субботника в Ростове-на-Дону было собрано свыше 600 тонн мусора.- Спасибо всем, кто откликнулся на нашу просьбу и вышел на субботник, внес вклад в благоустройство нашего города. Работа проделана масштабная. Но месячник чистоты продолжается. Следующий субботник намечен на 29 марта. Активность и участие жителей имеют огромное значение для нашего города. Давайте вместе сделаем Ростов-на-Дону чище и уютнее, - отметил глава города Александр Скрябин.