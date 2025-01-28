Таганрогский авиационный комплекс имени Бериева вновь хотят признать банкротом

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Таганрогский авиационный комплекс имени Бериева планируют объявить банкротом. Об этом сообщили на портале Федресурс 27 января.Компания с ограниченной ответственностью «Производственно-технический центр «Вектор», зарегистрированная в Московской области, намерена обратиться с иском в Арбитражный суд Ростовской области для признания ТАНТК несостоятельным.Сведения, размещенные в системе СПАРК-Интерфакс, указывают на то, что решение третейского суда при Арбитражном учреждении СоюзМаш России подтвердило наличие долговых обязательств ПАО «ТАНТК имени Бериева» перед ООО «ПТЦ «Вектор».Также Арбитражный суд Ростовской области уже вынес решение о выдаче исполнительного листа для принудительного исполнения вердикта третейского суда.Сумма задолженности не раскрыта.Важно отметить, что это не первый случай, когда ТАНК сталкивается с попытками признать его банкротом. В 2022 году было подано несколько подобных исков к таганрогскому авиационному комплексу.