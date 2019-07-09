Таганрогский авиазавод пытается взыскать с МЧС 1,5 млрд рублей



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Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева к МЧС. Предприятие требует взыскать с министерства 1,5 млрд рублей. Документы опубликованы в картотеке суда.



Завод подал два иска: один - на сумму почти в миллиард рублей и второй - на сумму 439,4 млн рублей. Производство по второму делу приостановлено. Как сообщает издание «ВПК», более миллиарда рублей предприятие пытается взыскать за шестой самолёт Бе-200, произведенный для МЧС. Воздушное судно поставили спасательному ведомству ещё в феврале, но оплату завод до сих пор не получил.



Напомним, самолёт-амфибия Бе-200 – многоцелевое воздушное судно. Самолёт способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности. Его широко применяют для тушения пожаров, в поисково-спасательных операциях, экологических миссиях и перевозках грузов. Воздушная машина была разработана ТАНТК имени Г. М. Бериева и производилась на Иркутском авиационном заводе. В 2008 году производство Бе-200 было перенесено на ТАНТК имени Г. М. Бериева в Таганрог.