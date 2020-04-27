С начала режима самоизоляции в Ростовскую область из других регионов вернулись около 12 тысяч человек
С начала введения режима самоизоляции на Дон из других регионов вернулись почти 12 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой во время заседания регионального оперативного штаба 28 апреля.
По словам замгубернатора, по состоянию на 27 апреля в область приехали 11 727 человек, при этом сообщили о своем приезде только 11 688 человек. Таким образом, местонахождение 59 человек пока не установлено.
Для выявления и регистрации прибывающих на ж/д, автовокзалах и остановочных комплексах региона организованы дежурства. Трижды в неделю муниципалитеты передают в правительство информацию о приехавших из других областей. Данные содержат как количественные показатели динамики приезжающих и планирующих приехать, так и пофамильные списки с указанием местонахождения и контактных телефонов.
- По результатам выборочной проверки представленных сведений по состоянию на 24 апреля выявились пробелы в работе некоторых территорий. Так, 84% граждан знают о режиме самоизоляции, понимают, куда следует обратиться в случае необходимости, - добавил Василий Рудой. - Но остаются ещё 16%, которые не ответили на телефонный звонок или не подтвердили своё прибытие в муниципалитет.
Для контроля вернувшихся в некоторых муниципалитетах организованы подомовые обходы. Приехавших посещают сотрудники Роспотребнадзора с медиками и полицейскими. На сегодняшний день проведено более 7 тысяч таких обходов, это порядка 61% приехавших.
По словам замгубернатора, наименьший охват по домовым обходам отмечается в Новочеркасске, Матвеевом Кургане и Куйбышевском районе. Наименьшее количество включенных в пофамильные списки – в Гукове и Новочеркасске.
- По предоставленным данным, в ближайшие дни в регион планируют вернуться 1 403 человека, но некоторые территории по этой позиции показывают нули. Это Багаевский, Боковский, Егорлыкский, Неклиновский, Пролетарский и Тацинский районы, - добавил Василий Рудой.
Добавим, что граждан, прибывших в Ростовскую область из других регионов, обязали оповещать о своём прибытии местные власти и уходить на двухнедельную самоизоляцию.