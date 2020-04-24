За сутки на Дону выписали почти сто штрафов за нарушение самоизоляции
Стало известно, сколько протоколов составили в отношении нарушителей самоизоляции в Ростовской области. За минувшие сутки было выписано 95 штрафов. Всего по состоянию на утро 27 апреля их число достигло 4 749.
Недавно Rostov.ru писал о том, что Верховный Суд России разъяснил, от чего зависит сумма штрафа. В отношении нарушителей самоизоляции составляют протоколы по статьям: «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По первой статье штраф — от 15 до 40 тысяч рублей. Столько должны заплатить те, кто, имея подозрения на коронавирус или вернувшись из других стран и регионов с неблагополучной эпидобстановкой, нарушают самоизоляцию.
Вторая статья подразумевает наказание за нарушение режима повышенной готовности. От 1 до 30 тысяч рублей платят те, кто вышел погулять или покинул дом без уважительной причины.
За весь период в Ростовской области на 15 тысяч рублей был оштрафован 141 человек, на 7,5 тысячи — 44 человека, на 5 тысяч — 2 человека, на 3 тысячи — 9 человек, на 2 тысячи — 5 человек, на 1 тысячу — 47 человек.