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На Дону суды оштрафовали на 15 тысяч рублей более 20 человек за нарушение самоизоляции

На Дону суды оштрафовали на 15 тысяч рублей более 20 человек за нарушение самоизоляции

В Ростовской области суды вынесли решение за нарушение режима самоизоляции в отношении 21 человека. Об этом сообщили в правительстве региона 14 апреля.

Дончанам предстоит выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Ещё четыре человека оштрафованы на 4 тысячи рублей. На последних протоколы составлены по статье 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Размер штрафов по этой административной статье составляет от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

По какому принципу сотрудники полиции привлекают нарушителей по той или иной статье, получить разъяснений пока не удалось.

Всего с момента введения режима самоизоляции материалы были составлены на 2 286 жителей области. Только за последние сутки, 13 апреля, протоколы составили на 18 человек.

Напомним, в Ростовской области следят за соблюдением режима самоизоляции сотрудники полиции. Им помогают военные, казаки и представители добровольных дружин. В области службу на улицах также несут конные казачьи патрули. В Ростове-на-Дону установлено 57 контрольных постов.

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