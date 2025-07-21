В Ростове презентовали книгу о Микаэле Налбандяне

Фото: Армянская община.

Книга о выдающемся философе, писателе и публицисте Микаэле Налбандяне была написана еще в 1904 году, но впервые переведена на русский язык.В Ростове-на-Дону, 19 июля, в Армянской общине прошла презентация перевода книги о Микаэле Налбандяне. Автор, Ерванд Шахазиз написал ее более 100 лет назад, в 1904 году. Но только 2025 г. переводчик Гарри Григорян представил широкой публике произведение на русском языке, открыв двери к армянской культуре для русскоязычных читателей.Книга рассказывает о жизни Микаэля Налбандяна, известного русско-армянского писателя, родившегося в Новом Нахичеване, ныне Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Биография Налбандяна изложена необычным образом: Шахазиз уделил внимание мельчайшим деталям, в то время как значимые события могут занимать всего несколько строк.Книга состоит из двух частей: первая описывает путешествия Налбандяна, а вторая – его последние годы жизни. По словам переводчика, Гарри Григоряна, основной задачей было сохранить оригинальный стиль и манеру письма Шахазиза, чтобы русскоязычные читатели могли ощутить те же эмоции, что и армянские.Перевод этой книги – это вклад в сохранение армянской культуры и способ рассказать о ней тем, кто не говорит по-армянски. Благодаря таким инициативам армянское наследие становится ближе и понятнее широкой аудитории.