С 17 сентября в Ростове ограничат движение на семи улицах
С 17 сентября до 31 декабря в Ростове будет ограничено движение на семи улицах. Информация об этом появилась на сайте департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения.
Движение транспорта будет ограничено следующих участках: площадь Страны Советов; улица Селиванова; улица Щербакова – улица Пригородного лесничества – перекресток Кипарисовый; улица Неклиновская (улица Обливская – улица Неклиновская, 32); переулок Радиаторный (улица Вавилова – улица Инженерная).
Неудобства связаны с ремонтом дорог.