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С 17 сентября в Ростове ограничат движение на семи улицах

С 17 сентября в Ростове ограничат движение на семи улицах
С 17 сентября до 31 декабря в Ростове будет ограничено движение на семи улицах. Информация об этом появилась на сайте департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Движение транспорта будет ограничено следующих участках: площадь Страны Советов; улица Селиванова; улица Щербакова – улица Пригородного лесничества – перекресток Кипарисовый; улица Неклиновская (улица Обливская – улица Неклиновская, 32); переулок Радиаторный (улица Вавилова – улица Инженерная).

Неудобства связаны с ремонтом дорог.
Фото: Ростов ру
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