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В Ростове на семи улицах ограничат движение транспорта из-за велопробега

В Ростове на семи улицах ограничат движение транспорта из-за велопробега
Фото: cdn.tvc.ru
В ближайшее воскресенье, 4 августа, в Ростове пройдёт велопробег. Спортивное мероприятие продлится с 9:00 до 10:30.

В это время на нескольких улицах города будет ограничено движение транспорта. Ограничение будет вводиться поэтапно и частично на период прохождения колонны.

Маршрут движения велосипедистов следующий: улица Менжинского, 2а - улица Российская - улица Щаденко - улица Вересаева - проспект 40-летия Победы - улица Сарьяна - улица 14-я Линия - парк имени Островского.

Напомним, с 7 по 29 августа движение ограничат по правой полосе улицы Красноармейской - на участке от проспекта Кировского до улицы Журавлева. Схема движения меняется в связи с работами по прокладке газопровода.

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