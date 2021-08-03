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Ростовстат посчитал стоимость борща

Ростовстат посчитал стоимость борща
В Ростовстате посчитали, сколько нужно денег для того, чтобы приготовить борщ. По информации ведомства, за 211 рублей можно купить все необходимое для блюда. Именно в эту сумму смогут уложиться хозяйки, покупая «борщевой набор».

По словам руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики Марины Самойловой, стоимость продуктов, входящих в этот набор, за неделю снизилась на 17%.

- Единственное, что за неделю не подешевело, - это капуста. Рост цен на нее составляет порядка 4%, - добавила она.

Пока не понятно, почему среди перечня продуктов только овощи. Многие хозяйки в Ростовской области готовят борщ с говядиной или курицей. Если добавить мясо, то стоимость блюда существенно увеличится.

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