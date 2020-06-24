На Дону минимальный набор продуктов с начала года подорожал на 9%

Минимальный набор продуктов в Ростовской области с начала года подорожал на 9%. Такие данные приводит Ростовстат.В настоящее время стоимость продуктового набора составляет 4 078 рублей. В мае его цена по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 2,3%. По сравнению с декабрем прошлого года стоимость набора выросла на 8,8%.Среди субъектов Южного федерального округа донской регион по этому показателю находится на седьмом месте. Дороже всего стоимость минимального набора продуктов в Краснодарском крае – 4 595 рублей. Средняя цена по стране составляет 4 394 рубля.Напомним, в минимальный продуктовый набор входят 33 наименования продуктов. Среди них – хлебобулочные изделия, мясо, крупы, рыба, овощи, фрукты, масло, молоко, яйца и другие продукты.