В Ростовской области за неделю подешевели сезонные овощи



За неделю в Ростовской области снизилась цена на сезонные овощи. Донское отделение государственной статистики провело мониторинг цен на основные товары продуктовой корзины.



Исходя из опубликованных результатов проверки, цена выросла практически на всю продукцию. Снизилась стоимость только на сезонные овощи. Репчатый лук подешевел на 3,4 процента и стоит около 22 рублей за килограмм. Цена на морковь снизилась на такое же количество пунктов и составляет примерно 23 рубля за кило. Белокочанную капусту можно купить за 23 рубля — она стала дешевле на 2 процента. Также немного снизилась стоимость на сахар и яблоки.



При этом подорожали крупы и молочные продукты. Ощутимее всего изменилась цена на гречку — её стоимость составляет, в среднем, 40 рублей за килограмм. Больше прежнего придётся заплатить за творог, масло и яйца.