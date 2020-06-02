На Дону за неделю подешевело мясо, но подорожал картофель и яблоки

В Ростовской области изменились цены на ряд продуктов. По сравнению с прошлой неделей, дончанам стало выгоднее покупать мясо. А вот некоторые овощи и фрукты стали дороже.Согласно данным Ростовстата на 25 мая, средняя цена килограмма свинины составляла 255 руб. 42 коп., говядины – 346 руб. 42 коп. В первом случае за неделю цена опустилась на 56 копеек, во втором – на 53 копейки. За это же время курица подешевела почти на 2 рубля. Если в конце мая килограмм продукта стоил 125 руб. 54 коп., то в начале июня уже – 123 руб. 56 коп.В тоже время подскочила стоимость овощей. Больше остальных подрожал картофель. За неделю его цена подскочила на 1 руб. 50 коп. Средняя цена овоща по области на 1 июня составляет 34 руб. 60 коп. Хочется надеяться, что указана цена молодого картофеля.Больше чем на рубль подорожала морковь, но подешевели лук и капуста.Самый высокий рост продемонстрировали яблоки. За неделю их цена выросла больше чем на пять рублей. На начало июня, стоимость килограмма в среднем по области составляет почти 102 рубля.Резко упала в цене клубника. В официальной статистике ягоды нет, но ещё на прошлой неделе на центральном рынке её предлагали за 300 – 350 рублей. В первые дни июня на том же центральном рынке клубнику уже можно было приобрести за 150 – 180 рублей за килограмм.Среди остальных продуктов резких скачков не отмечается, за исключение гречки и чая. Крупа за неделю подорожала на 88 копеек, а чай сразу на 2 руб. 37 коп.При этом немного снизились цены на молочную продукцию: сметану, творог, молоко.