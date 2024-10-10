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На Ростовскую область обрушилась экстремально сильная магнитная буря

На Ростовскую область обрушилась экстремально сильная магнитная буря
На Ростовскую область с 10 октября обрушилась экстремально мощная магнитная буря. Об этом информируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

По прогнозам экспертов, шторм начался 10 октября около 09:00. Геомагнитные удары по силе достигли уровней G4-G5 (экстремально сильные). Прекратится буря только к 13 октября.

Мощные магнитные бури вызвала вспышка уровня (X1.8).

Чтобы избежать недомогания, метеозависимым людям стоит обратить внимание на здоровье. Не следует перетруждаться, есть вредную еду и злоупотреблять кофе.
Фото: Rostov.ru
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