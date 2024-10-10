На Ростовскую область обрушилась экстремально сильная магнитная буря
На Ростовскую область с 10 октября обрушилась экстремально мощная магнитная буря. Об этом информируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии.
По прогнозам экспертов, шторм начался 10 октября около 09:00. Геомагнитные удары по силе достигли уровней G4-G5 (экстремально сильные). Прекратится буря только к 13 октября.
Мощные магнитные бури вызвала вспышка уровня (X1.8).
Чтобы избежать недомогания, метеозависимым людям стоит обратить внимание на здоровье. Не следует перетруждаться, есть вредную еду и злоупотреблять кофе.