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Ростовского краеведа и журналиста Геннадия Беленького похоронят 30 марта

Ростовского краеведа и журналиста Геннадия Беленького похоронят 30 марта
Краеведа Геннадия Беленького похоронят 30 марта. Информация об этом появилась на форуме «Меотида».

Геннадий Беленький умер на 75-м году своей жизни. Предварительно, краевед скончался из-за инсульта. Похороны пройдут 30 марта. Последний раз близкие друзья и родственники простятся с ним в 13:30 на Северном кладбище в зале крематория.

Геннадий Беленький является членом Союза журналистов России и городской межведомственной комиссии по наименованиям. До кончины он работал в ростовском Дворце творчества, детей и молодежи.
Фото: СоцСети
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