На Дону от последствий коронавируса умер заслуженный ветеринарный врач РФ Геннадий Инин

Фото: Ростовская станция по борьбе с болезнями животных.

На Дону от последствий коронавирусной инфекции скончался Заслуженный ветеринарный врач РФ Геннадий Инин. Медика не стало на 75-м году жизни 15 января.Как сообщил источник Rostov.ru, что стало точной причиной скоропостижной кончины ветврача пока неизвестно. Ранее у Геннадия Федоровича диагностировали COVID-19. Вероятно, что в силу почтенного возраста и сопутствующих болезней сердце медика не выдержало.Геннадий Инин родился в хуторе Шебалин Заветинского района. Около полувека он посвятил работе с животными. В 1971-м году после окончания института, он был направлен в овцесовхоз «шебалинский» Заветинского района, где работал главным ветеринарным врачом. С 1986 и до ухода на пенсию в 2009 году Инин возглавлял ветеринарную службу Заветинского района. В 1999 году президент РФ присвоил ему звание «Заслуженного ветеринарного врача Российской Федерации».Коллеги и близкие не могут справиться с горечью утраты. Управление ветеринарии Ростовской области и Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных выражают слова соболезнования родным и близким заслуженного ветврача страны.