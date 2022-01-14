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На Дону от последствий коронавируса умер заслуженный ветеринарный врач РФ Геннадий Инин

На Дону от последствий коронавируса умер заслуженный ветеринарный врач РФ Геннадий Инин
На Дону от последствий коронавирусной инфекции скончался Заслуженный ветеринарный врач РФ Геннадий Инин. Медика не стало на 75-м году жизни 15 января.

Как сообщил источник Rostov.ru, что стало точной причиной скоропостижной кончины ветврача пока неизвестно. Ранее у Геннадия Федоровича диагностировали COVID-19. Вероятно, что в силу почтенного возраста и сопутствующих болезней сердце медика не выдержало.

Геннадий Инин родился в хуторе Шебалин Заветинского района. Около полувека он посвятил работе с животными. В 1971-м году после окончания института, он был направлен в овцесовхоз «шебалинский» Заветинского района, где работал главным ветеринарным врачом. С 1986 и до ухода на пенсию в 2009 году Инин возглавлял ветеринарную службу Заветинского района. В 1999 году президент РФ присвоил ему звание «Заслуженного ветеринарного врача Российской Федерации».

Коллеги и близкие не могут справиться с горечью утраты. Управление ветеринарии Ростовской области и Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных выражают слова соболезнования родным и близким заслуженного ветврача страны.
Фото: Ростовская станция по борьбе с болезнями животных.
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