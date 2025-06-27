Фото: Ростовский зоопарк

Ростовский зоопарк пополнила антилопа гарна. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного 27 июня на официальном сайте развлекательного учреждения.Антилопа прибыла из Нижегородского зоосада. После прохождения карантина животное было выпущено в уличный вольер. Это было приурочено к празднованию дня рождения зоопарка.Гарны — одни из самых быстрых наземных млекопитающих. Они способны развивать скорость до 80 километров в час и прыгать на высоту до двух метров и в длину до шести с половиной метров.Интересно, что при возникновении опасности гарны издают шипящие звуки. Они также могут долгое время обходиться без воды.