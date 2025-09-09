Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском зоопарке появилась новая хищная птица - андский кондор. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада 8 сентября.Андский кондор является самой крупной летающей птицей Западного полушария. Он может достигать длины 1,3 метра, а его размах крыльев может составлять до 3,2 метра.Этот вид проживает в Андах и на тихоокеанском побережье Южной Америки. Как и другие падальщики, эта птица уменьшает опасность распространения инфекций в природе.Для многих индейских племен кондор считался священной птицей. Его убивали в ритуальных целях и ради красивых перьев. Однако в текущий момент он внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. Его численность близка к угрожаемой.В Ростовском зоопарке такой вид хищной птицы появился впервые. Cамку привезли из Московского зоопарка и поселили в вольер комплекса «Хищные птицы».Новый житель зоосада отличается черным оперением и белым воротничком.