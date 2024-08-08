Ростовские врачи спасли 14-летнего подростка с ожогами 70% тела

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В Ростове врачи спасли подростка с ожогами 70% тела. Информацию об этом сообщили в региональном Минздраве 8 августа.С тяжелейшими электротермическими ожогами, полученными из-за «вольтовой дуги», в реанимацию Новошахтинска поступил 14-летний подросток. Кожа мальчика была поражена на 70%.Чтобы мальчик пошел на поправку, ему провели пересадку кожи. Уже спустя 35 дней после операции ребенка выписали.Теперь мальчику предстоит длительное восстановление от 1,5 до двух лет.