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Ростовские врачи спасли 14-летнего подростка с ожогами 70% тела

Ростовские врачи спасли 14-летнего подростка с ожогами 70% тела
В Ростове врачи спасли подростка с ожогами 70% тела. Информацию об этом сообщили в региональном Минздраве 8 августа.

С тяжелейшими электротермическими ожогами, полученными из-за «вольтовой дуги», в реанимацию Новошахтинска поступил 14-летний подросток. Кожа мальчика была поражена на 70%.

Чтобы мальчик пошел на поправку, ему провели пересадку кожи. Уже спустя 35 дней после операции ребенка выписали.

Теперь мальчику предстоит длительное восстановление от 1,5 до двух лет.
Фото: Rostov.ru
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