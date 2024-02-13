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Ростовские врачи спасли жизнь 14-летней девочке, упавшей с высоты 16-го этажа

Ростовские врачи спасли жизнь 14-летней девочке, упавшей с высоты 16-го этажа
Ростовские врачи спасли жизнь девочке, упавшей с высоты 16-го этажа. Информацию этом сообщили 12 февраля в региональном Минздраве.

В медицинское учреждение доставили 14-летнюю девочку в бессознательном состоянии. Оказалось, что она упала с многоэтажки. После стабилизации состояния ее начали готовить к серьезной операции. У подростка были сложные переломы.

– Фрагментарно-оскольчатый перелом обеих костей голени и сложнейший перелом костей таза, повздошная кость была разрушена полностью. Реконструкцию костей решили делать одномоментно, – сообщил хирург-травматолог-ортопед Никита Лущенков.

Операция прошла успешно. Кости голени были укреплены винтами и пластинами, а кости таза – аппаратом наружной фиксации. Примерно через два месяца снимут металлоконструкции, и тогда начнется этап реабилитации. Девочка постепенно начнет ходить.
Фото: Ростов ру
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