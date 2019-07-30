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Ростовские врачи борются за жизнь мальчика, получившего ожоги 90% тела на ж/д станции в Азове

Ростовские врачи борются за жизнь мальчика, получившего ожоги 90% тела на ж/д станции в Азове
Ростовские врачи сражаются за жизнь семиклассника, получившего ожоги 90% тела в Азове. Уже около девяти дней мальчик находится в тяжелейшем состоянии. Его перевели в больницу Ростова-на-Дону 30 июля. Об этом сообщает собственный источник Rostov.ru.

Происшествие случилось 24 июля на железнодорожной станции в Азове. Подросток вместе с друзьями гулял возле поездов. Он решил забраться на один из вагонов грузового состава. При попытке подняться его ударило током высокого напряжения. Из-за разряда загорелся сам вагон, и 14-летний мальчик получил не только электрические, но и термические ожоги. Поражёнными оказались 90% тела.

Подростка экстренно госпитализировали в Азовскую городскую больницу № 1. Спустя больше недели, 30 июля, его отправили в Ростов. Состояние ребёнка пока не меняется. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти его.

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