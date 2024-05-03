Фото: областном перинатальном центр

Ростовские врачи спасли беременную женщину с обширным врастанием плаценты. Информацию об этом сообщили в региональном Минздраве 2 мая.Это была третья беременность пациентки. Два предыдущих ребенка появились на свет с помощью кесарева сечения. Третья беременность была осложнена тем, что плацента вросла в рубец и мочевой пузырь. Такой диагноз опасен как для матери, так и для ребенка.Во время операции женщине с минимальными повреждениями спустили мочевой пузырь. Затем пациентке выделили грыжу на матке и сделали метропластику. Слаженная работа врачей помогла сохранить репродуктивную функцию у женщины.Операция прошла успешно. Жизням мамы и малыша теперь ничего не угрожает.