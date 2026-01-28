База отдыха в Ростовской области выставлена на торги за миллион рублей

Фото: Торги России

В Ростовской области на торги выставлен имущественный комплекс базы отдыха по стартовой цене 1,077 миллиона рублей. Информация о предстоящем аукционе в Волгодонске опубликована на портале «Торги России».Предметом торгов являются несколько зданий, включая спальные домики и здание столовой. Объекты недвижимости расположены на земельном участке площадью 8 045 квадратных метров.Особенностью является то, что земельный участок находится в аренде у государства. Право аренды действует с 1 июня 2015 года по 31 мая 2064 года. В договоре аренды, помимо продавца, числятся несколько арендаторов.Принять участие в аукционе можно до 18:00 29 января 2026 года. Итоги торгов будут подведены через неделю после завершения приема заявок, что откроет возможность для приобретения имущественного комплекса базы отдыха.Инвесторам и предпринимателям, заинтересованным в сфере отдыха и туризма, предлагается рассмотреть данную возможность для развития бизнеса в Ростовской области.