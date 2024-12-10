Ростовские медики спасли 8-летнего мальчика с сильнейшим приступом эпилепсии

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Ростовские медики спасли мальчика с сильнейшим приступом эпилепсии. Судороги у ребёнка начались дома в 7 часов утра.Мальчику резко стало плохо. Родители незамедлительно вызвали скорую помощь. Когда медики прибыли на место, приступ у ребёнка все ещё продолжался. Врач скорой помощи сделал соответствующий укол и дал ребёнку кислород. Однако мальчик все ещё оставался без сознания. Тогда было принято решение об оперативной госпитализации. Скорая помощь включила сирену и через весь город доставила ребенка в детскую больницу.К счастью, специалистам удалось стабилизировать состояние мальчика. И спустя несколько дней его выписали.