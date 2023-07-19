В Ростовском море спасли 11-летнего мальчика, который едва не утонул

Фото: ГО и ЧС.

В Ростовском море спасли тонущего 11-летнего ребенка. ЧП случилось 18 июля.Искупаться в Ростовском море желают многие жители города, даже несмотря на строгий запрет и необорудованный пляж. В один из жарких летних дней компания с детьми отдыхала у воды. Пока взрослые отвлеклись на суше, двое братьев решили искупаться в водоеме. Они взяли надувной матрас и принялись нырять. Уже вдали от берега плавсредство перевернулось вместе с детьми, за считанные секунды они оказались в воде. К сожалению, один из мальчиков не умел плавать и начал стремительно тонуть.Отец заметил сына и поспешил на помощь, однако тот уже наглотался воды. К счастью, неподалеку патрулировали спасатели. Они заметили, как люди скопились рядом с ребенком и питались привести его в чувства.В ГО И ЧС сообщили, что ребенку провели сердечно-легочную реанимацию. Благодаря оперативным действиям мальчик выжил.На место сразу же вызвали «скорую». Медики доставили ребенка в больницу.