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В Ростовской области мужчину с сердечным приступом спасли на берегу Таганрогского залива

В Ростовской области мужчину с сердечным приступом спасли на берегу Таганрогского залива
В Ростовской области спасли мужчину с сердечным приступом. Он едва не расстался с жизнью на берегу Таганрогского залива, в микрорайоне Богудония.

По предварительной информации, мужчина отдыхал на побережье и почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Очевидцы сразу вызвали врачей, но из-за крутого берега карета скорой помощи не могла подъехать к месту происшествия. Добраться до машины самостоятельно обессиливший мужчина уже не мог. Тогда на выручку пришли сотрудники Таганрогского отделения инспекции по маломерным судам.

– Инспекторы доставили мужчину к врачам на водном судне, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Медики диагностировали у пациента сердечный приступ и сразу отвезли в больницу.

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