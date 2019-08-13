В Ростовской области мужчину с сердечным приступом спасли на берегу Таганрогского залива



В Ростовской области спасли мужчину с сердечным приступом. Он едва не расстался с жизнью на берегу Таганрогского залива, в микрорайоне Богудония.



По предварительной информации, мужчина отдыхал на побережье и почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Очевидцы сразу вызвали врачей, но из-за крутого берега карета скорой помощи не могла подъехать к месту происшествия. Добраться до машины самостоятельно обессиливший мужчина уже не мог. Тогда на выручку пришли сотрудники Таганрогского отделения инспекции по маломерным судам.



– Инспекторы доставили мужчину к врачам на водном судне, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



Медики диагностировали у пациента сердечный приступ и сразу отвезли в больницу.