На посты охраны в ростовской туберкулезной больнице выделят более 7 миллионов рублей

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Ростовский областной клинический центр фтизиопульмонологии (туберкулезная больница) ищет частную охрану. Соответствующий контракт размещен на сайте государственных закупок.Круглосуточные посты понадобятся медучреждению в 2024 году – с 1 января по 31 декабря. Два поста нужны у здания на улице Орской, 24 и еще по одному – на Ленина, 84 и в переулке Университетском, 33.На услугу больница готова потратить 7,3 миллиона рублей. Средства на охрану пойдут из бюджета региона.Не так давно ростовская туберкулезная больница была у всех на слуху как никогда прежде. Дело в том, что один из врачей оказался в центре скандала из-за покупки машины стоимостью 17 миллионов рублей. Сын главврача Сергей Савенко решил отказаться от транспорта уже через неделю, и история продолжилась судебными заседаниями с автосалоном.