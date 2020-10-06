Ростовчанку Анастасию Костенко обвинили в мошенничестве из-за розыгрыша в «Инстаграме»

Ростовчанка Анастасия Костенко в очередной раз подверглась жесткой критике со стороны подписчиков. На этот раз фолловеры обвинили молодую маму в нечестном розыгрыше на своей странице в «Инстаграме».На днях Костенко вместе с мужем Дмитрием Тарасовым объявили об очередном конкурсе. Суть проста: нужно подписаться на всех спонсоров (их порядка ста человек), быть активным в сети и надеяться на удачу. Ежедневно блогеры, которые есть в подписках, проводят розыгрыши, рандомно выбирая победителей. Главным призом у Анастасии будет машина марки «Мерседес» или эквивалент в один миллион рублей.Фолловеры уже «собаку съели» на подобных конкурсах, поэтому сразу напали на Анастасию с критикой и обвинениями в мошенничестве.- Когда уже статью создадут за это мошенничество! - пишут ей в комментариях. - Давно же известно, как проводят эти конкурсы... Люди ведь надеются, что действительно выиграют, как вам спится, зная, что стольким людям вы врёте?Другие, напротив, стали активно участвовать в гиве, набивая тем самым подписчиков другим малоизвестным блогерам. В надежде на победу пользователи часами сидят в соцсетях, чтобы не упустить удачу. Однако, как показывает практика, в подобных гивах выигрывают знакомые организаторов или подставные лица.Впрочем, Костенко уже не первый раз проводит подобные конкурсы. Зачастую они это делают вместе с супругом, после чего футболист публикует в своих аккаунтах чеки и доказательства честного розыгрыша.