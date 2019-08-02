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Костяная нога: подписчики снова заподозрили ростовчанку Костенко в использовании фотошопа

Костяная нога: подписчики снова заподозрили ростовчанку Костенко в использовании фотошопа
Модель из Ростовской области Анастасию Костенко вновь обвиняют в использовании фотошопа. Подписчики недоумевают, для чего девушка с хорошей фигурой пользуется редактором.

Шквал негативных комментариев вызвала новая фотография девушки, которую она опубликовала на своей страничке в «Инстаграме». Снимок сделан в её родном доме, в Сальске. Вместе с дочкой Анастасия приехала погостить у родных и познакомить малышку с прабабушкой. На фотографии она полностью замазала задний фон, видимо, не желая, чтобы подписчики видели домашний быт её семьи.

К тому же, как уверены фолловеры, она изменила свои ноги с помощью фотошопа. Это уже не первый раз, когда подписчики обвиняют её в использовании редактора. Один из пользователей даже назвал её «костяной ногой». И правда, ноги на снимке у Костенко действительно получились неправдоподобно тонкими. Причем одна из них кажется толще другой.

Фолловеры постоянно обсуждают внешность Анастасии. То они называют колхозным её наряд и причёску, то комментируют фигуру.

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