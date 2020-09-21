Как гусеница: ростовчанку Анастасию Костенко затравили в Сети за неудачный наряд

Ростовчанку Анастасию Костенко затравили в Сети за неудачный образ на очередном выпуске шоу «Ак Барс». Хейтеры «прошлись» по внешности и наряду новоиспеченной ведущей.Перед выпуском Анастасия опубликовала фотографию, на которой предстала в ярко-розовом платье с объемными плечами. Подписчики молодой мамы не оценили яркого образа и увидели на лице ведущей слишком много косметики. По мнению фолловеров, из-за неудачного макияжа Костенко постарела на несколько лет.- Ух, какой контуринг лица, первым бросается в глаза. Увольте вашего визажиста, - пишут ей в комментариях. - Анастасия, вы сами лучше наводите красоту, прибавили вам лет 15 как минимум!«Прошлись» хейтеры и по наряду ведущей. По мнению подписчиков, девушке подобрали неудачное платье, которое ей не подходит. Анастасию даже сравнили с гусеницей за количество складок на рукавах ее наряда.- Ты как гусеница в этом платье, - затравили ростовчанку в Сети. - Платье не ваше, совсем!Впрочем, нашлись и те, кто похвалил Костенко за смелый образ. Некоторые посчитали, что для выпусков шоу на телевидении это отличный выбор и красивый цвет платья.Сама Костенко поблагодарила подписчиков за комплименты, а хейтеров проигнорировала.