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Красивая семья: подписчики восхитились осенней фотосессией ростовчанки Анастасии Костенко

Красивая семья: подписчики восхитились осенней фотосессией ростовчанки Анастасии Костенко
Ростовская модель Анастасия Костенко вызвала восторг у подписчиков, опубликовав нежный семейный снимок. Новая осенняя фотография появилась в инстаграм-аккаунте девушки.

Анастасия с супругом Дмитрием Тарасовым устроили фотосессию среди пожелтевшей листвы. Одним из снимков молодая мама поделилась в Сети - на нем она с футболистом кормит из рук белочку. Фотография получилась очень душевной и стильной, ведь супруги были одеты в одинаковые наряды.

Снимок высоко оценили подписчики молодой мамы. Они похвалили стиль Анастасии и окунулись в осеннее настроение вместе с Тарасовыми.

- Осень... В ней всегда есть что-то от вечности, простой и непонятной, - написали Костенко в соцсети. - Красивая семья.

Фолловеры пожелали семье счастья и благополучия.

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