Ростовчанка Виктория Лопырёва рассказала, что назвала своего сына в честь Месси



Посол ЧМ-2018 ростовчанка Виктория Лопырёва рассказала, почему выбрала своему малышу такое необычное имя — Марк-Лионель. Ребёнок появился на свет в Майами 5 февраля. О выборе имени для сына молодая мама рассказала сайту sport24.



- То, что мы назовём сына Марком, было решено давно, - рассказала девушка. - Мне нравится, как оно звучит, в нём есть твёрдость и определённость.



Марком звали и одного из прадедушек Виктории.



Второе имя, которое будет писаться через дефис, родители выбирали довольно долго. Кроха родился в один день с Роналду и Неймаром. А вот любимый футболист Лопырёвой — Лионель Месси.



На его имени пара Виктории и Игоря Булатова остановила свой выбор. Осталось только определиться — сыночек будет Марк-Лео или Марк-Лионель.



В выборе участвовала даже сотрудница соцслужбы, которая помогала паре в оформлении бумаг. Было выбрано имя Лионель.

Напомним, пополнение в семье Булатова и Лопырёвой случилось две недели назад. Маленький Марк-Лионель родился под тёплым солнцем Флориды.







В декабре 2018 года стало известно о беременности ростовчанки. Оказалось, что во время открытия чемпионата мира по футболу в Москве она уже носила малыша под сердцем.



Спустя какое-то время общественность узнала имя отца — им оказался бизнесмен Игорь Булатов. Пара уехала в Майами ждать появления сына. Она находится там до сих пор, наслаждаясь прекрасным периодом материнства и отцовства.