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Экс-судебному приставу из Ростовской области грозит до двух лет лишения свободы

Экс-судебному приставу из Ростовской области грозит до двух лет лишения свободы

В Ростовской области бывшему судебному приставу-исполнителю предстоит ответить за служебный подлог. Об этом сообщили в Следственном комитете по Ростовской области.

По данным следствия, в период с июня по сентябрь 2024 года сотрудница отдела судебных приставов, работавшая в Зерноградском и Кагальницком районах, составляла фиктивные акты об аресте имущества должников. При этом реальный арест не осуществлялся, а документы создавались для создания видимости работы и улучшения показателей.

В отношении экс-сотрудницы службы судебных приставов возбуждено уголовное дело по статье о подлоге. В следственном управлении СК по Ростовской области сообщили, что дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В случае доказательства вины женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Фото: Donday
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