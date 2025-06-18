Экс-судебному приставу из Ростовской области грозит до двух лет лишения свободы

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В Ростовской области бывшему судебному приставу-исполнителю предстоит ответить за служебный подлог. Об этом сообщили в Следственном комитете по Ростовской области.По данным следствия, в период с июня по сентябрь 2024 года сотрудница отдела судебных приставов, работавшая в Зерноградском и Кагальницком районах, составляла фиктивные акты об аресте имущества должников. При этом реальный арест не осуществлялся, а документы создавались для создания видимости работы и улучшения показателей.В отношении экс-сотрудницы службы судебных приставов возбуждено уголовное дело по статье о подлоге. В следственном управлении СК по Ростовской области сообщили, что дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.В случае доказательства вины женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.