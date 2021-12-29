В Ростове 39-летний мужчина подозревается в даче взятки приставу

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В Ростове-на-Дону на 39-летнего мужчину завели уголовное дело по подозрению в даче взятки судебному приставу-исполнителю. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, в октябре 2021 года подозреваемый предложил 40 тысяч рублей судебному приставу-исполнителю, который вел его исполнительное производство. За это вознаграждение сотрудник УФССП должен был прекратить процесс взыскания в отношении ростовчанина и снять с него ограничение на выезд за пределы РФ. Свое дело мужчина довел до конца - он передал приставу всю сумму взятки. Тогда пристав сообщил о случившемся своему руководству. Правоохранители остановили подозреваемого.На ростовчанина завели уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.