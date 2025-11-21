Нигерийский игрок ФК «Ростов» подорожал в цене, не играя на поле

Фото: ФК Ростов

Стоимость нигерийского футболиста ФК «Ростов» увеличилась, игрок при этом ни разу не вышел на поле. 19-летний Мафус Аджаса стал игроком донской команды в середине лета.Согласно информации transfermarkt, в июне 2025 года цена на этого нападающего оценивалась в 50 тысяч евро (4,5 миллиона рублей). Однако в сентябре, после двух месяцев пребывания в составе «желто-синих», его трансферная стоимость подскочила до 200 тысяч евро (18,1 миллиона рублей).Причины подобного роста стоимости пока остаются неясными, так как за полгода футболист ни разу не появлялся на футбольном поле.Напомним, что донской клуб заполучил нигерийского нападающего Ибрагима Мафуса Аджаса из египетского «Модерн Спорт».